Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 257,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 257,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'929 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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