Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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19.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 261,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 261,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'201 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 261,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 262,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 352 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 274,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 48,89 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,27 CHF je Bossard-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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