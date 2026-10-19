Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Bossard-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 262,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 260,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'013 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 274,00 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 4,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,75 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2026 12,27 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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