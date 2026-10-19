Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Bossard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 262,00 CHF ab.
Die Bossard-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 262,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 260,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'013 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 274,00 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 4,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,75 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.
Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2026 12,27 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
16:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Bossard Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Bossard (finanzen.ch)
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an (AWP)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Umsatz im dritten Quartal 2026 (EQS Group)
Analysen zu Bossard AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.