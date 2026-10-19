Bossard Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Bossard

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 261,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'214 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 260,00 CHF ein. Bei 262,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'701 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 274,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 48,89 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,75 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,27 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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