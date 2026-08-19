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19.08.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Vormittag um Nulllinie

Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Aktie von Bossard zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die Bossard-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 226,00 CHF.

Bossard
224.19 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Die Bossard-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 226,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'186 Punkten steht. Bei 226,00 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 225,00 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 225,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 76 Bossard-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (241,00 CHF) erklomm das Papier am 27.07.2026. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 133,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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