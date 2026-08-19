Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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19.08.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Bossard zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 226,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Bossard-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 226,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'232 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 227,00 CHF. Die Bossard-Aktie sank bis auf 224,00 CHF. Mit einem Wert von 225,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'349 Bossard-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.07.2026 bei 241,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,64 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 40,97 Prozent sinken.
Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,62 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 11,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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