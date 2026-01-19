Bossard Aktie News: Bossard am Montagnachmittag im Minus

Die Bossard-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 155,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'302 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 155,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'558 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 216,00 CHF. 39,00 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 3,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,91 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Bossard-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 9,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

