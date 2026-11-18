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18.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Bossard gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 264,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 264,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'085 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bossard-Aktie bei 264,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,00 CHF. Bisher wurden heute 174 Bossard-Aktien gehandelt.
Bei 274,00 CHF markierte der Titel am 16.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 12,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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