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18.11.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 261,00 CHF.
Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 261,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'019 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 261,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'261 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,98 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 95,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,83 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 12,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Bossard am 18.11.2026
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