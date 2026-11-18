Um 12:28 Uhr wies die Bossard-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 265,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'060 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 267,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'097 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 3,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 49,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,83 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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