Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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18.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 240,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 240,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. Bei 240,00 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 238,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 126 Bossard-Aktien umgesetzt.
Bei 243,00 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.
Redaktion finanzen.ch
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