Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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18.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Freitagnachmittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Bossard zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Bossard-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 239,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 239,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'572 Punkten steht. In der Spitze legte die Bossard-Aktie bis auf 241,00 CHF zu. Im Tief verlor die Bossard-Aktie bis auf 238,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 238,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'504 Bossard-Aktien den Besitzer.
Bei 243,00 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,18 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF.
Redaktion finanzen.ch
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