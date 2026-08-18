Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Bossard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 226,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'156 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 227,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Bossard-Aktie bei 225,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 2'186 Aktien.

Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 40,97 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,62 CHF je Bossard-Aktie.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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