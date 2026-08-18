Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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18.08.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bossard. Zuletzt konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 227,00 CHF.
Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 227,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'108 Punkten tendiert. Bei 227,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 225,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 1'440 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (241,00 CHF) erklomm das Papier am 27.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 6,17 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,23 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,62 CHF belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,58 CHF je Bossard-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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