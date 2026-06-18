Bossard Aktie News: Bossard verteidigt am Vormittag Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Bossard-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 198,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'502 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 198,50 CHF an. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 196,50 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 921 Bossard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 200,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit Abgaben von 32,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 CHF je Bossard-Aktie.

Am 21.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Bossard veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Bossard-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 22.07.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,11 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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