Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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18.06.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verteidigt am Vormittag Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bossard. Mit einem Kurs von 198,50 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Bossard-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 198,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'502 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 198,50 CHF an. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 196,50 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 921 Bossard-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 200,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit Abgaben von 32,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 CHF je Bossard-Aktie.
Am 21.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Bossard veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Bossard-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 22.07.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,11 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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