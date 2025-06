Bossard Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Bossard

Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 179,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'563 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 178,40 CHF. Bei 178,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 612 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,50 CHF) erklomm das Papier am 02.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 166,20 CHF fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 7,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 CHF.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Bossard Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 10,33 CHF in den Büchern stehen haben wird.

