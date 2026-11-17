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17.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verbilligt sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 263,00 CHF.
Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 263,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'277 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Bossard-Aktie bis auf 263,00 CHF. Bei 263,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 180 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 274,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 4,18 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,83 CHF belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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