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17.11.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Bossard zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bossard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 265,00 CHF.
Mit einem Kurs von 265,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 266,00 CHF. Die Bossard-Aktie sank bis auf 261,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'038 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 274,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 3,40 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.
Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.
In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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