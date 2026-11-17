Mit einem Kurs von 265,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 266,00 CHF. Die Bossard-Aktie sank bis auf 261,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'038 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 274,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 3,40 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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