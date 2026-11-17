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17.11.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittag kaum verändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Bossard. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Bossard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 265,00 CHF.
Die Bossard-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 265,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Bei 265,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 261,00 CHF aus. Bei 263,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'282 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF an. Gewinne von 3,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 133,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,66 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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