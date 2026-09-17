Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 234,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 234,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 179 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert