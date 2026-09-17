Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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17.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 234,00 CHF.
Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 234,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 234,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 179 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.
Redaktion finanzen.ch
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