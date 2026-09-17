Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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17.09.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bossard. Zuletzt wies die Bossard-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 238,00 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Bossard-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 238,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'608 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 239,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,00 CHF. Bisher wurden heute 4'818 Bossard-Aktien gehandelt.
Am 09.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,68 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,69 CHF belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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