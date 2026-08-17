Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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17.08.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Bossard. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 229,00 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Bossard-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 229,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'298 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 230,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Bossard-Aktie bei 229,00 CHF. Bei 229,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 483 Stück gehandelt.
Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,24 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 71,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,62 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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