Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit Abschlägen

Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 225,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Bei 225,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'342 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 6,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 40,71 Prozent Luft nach unten.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,58 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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