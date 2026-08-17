Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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17.08.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Bossard gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bossard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 225,00 CHF abwärts.
Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 225,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Bei 225,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'342 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 27.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 6,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 40,71 Prozent Luft nach unten.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,58 CHF je Bossard-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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