Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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17.08.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 228,00 CHF.
Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 228,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'240 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 227,00 CHF. Bei 229,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'508 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 27.07.2026 markierte das Papier bei 241,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,49 Prozent.
Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,62 CHF je Bossard-Aktie.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 11,58 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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