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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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17.07.2026 09:29:01

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 209,00 CHF nach.

Bossard
206.12 CHF -0.44%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 209,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'067 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Bossard-Aktie bis auf 209,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 313 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,00 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 36,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,18 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Bossard-Anleger Experten zufolge am 22.07.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 10,38 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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