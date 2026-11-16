Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag im Minusbereich

Die Bossard-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 265,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 265,00 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 354 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Mit einem Zuwachs von 3,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 49,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,83 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,72 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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