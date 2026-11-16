Bossard Aktie News: Bossard am Montagnachmittag billiger

Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 265,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Bossard-Aktie bei 264,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'573 Bossard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 274,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. 3,40 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 49,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,83 CHF.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,72 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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