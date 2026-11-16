Bossard Aktie News: Bossard am Montagmittag mit Einbussen

Die Bossard-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 266,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 264,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 3'131 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2026. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 2,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 49,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,83 CHF ausgeschüttet werden.

Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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