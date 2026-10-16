Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 272,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 274,00 CHF aus. Bei 270,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 901 Bossard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 14.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 50,96 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,73 CHF je Bossard-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,09 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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