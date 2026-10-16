Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bossard konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 272,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 272,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 274,00 CHF aus. Bei 270,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 901 Bossard-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 14.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 50,96 Prozent Luft nach unten.
Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,73 CHF je Bossard-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,09 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
16.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard büsst am Freitagmittag ein (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an (AWP)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Umsatz im dritten Quartal 2026 (EQS Group)
|
14.10.26
|Sales for the third quarter 2026 (EQS Group)
|
13.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Bossard am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.