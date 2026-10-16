Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Nachmittag schwächer

Die Bossard-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 263,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'283 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 263,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 270,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'348 Bossard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 274,00 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 49,28 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,73 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 12,09 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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