Bossard Aktie News: Bossard büsst am Freitagmittag ein

Um 12:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 265,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten realisiert. Bei 263,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'312 Bossard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 274,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 3,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 49,66 Prozent Luft nach unten.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,73 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 12,09 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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