Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard büsst am Freitagmittag ein
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 265,00 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 265,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten realisiert. Bei 263,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'312 Bossard-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 274,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 3,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 49,66 Prozent Luft nach unten.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,73 CHF ausgeschüttet werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 12,09 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
16.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard büsst am Freitagmittag ein (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an (AWP)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Umsatz im dritten Quartal 2026 (EQS Group)
|
14.10.26
|Sales for the third quarter 2026 (EQS Group)
|
13.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Bossard am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.