Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag ohne grosse Veränderung

Die Bossard-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 230,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 231,00 CHF. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 229,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,00 CHF. Bisher wurden heute 453 Bossard-Aktien gehandelt.

Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 5,22 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 42,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert