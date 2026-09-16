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16.09.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag ohne grosse Veränderung

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag ohne grosse Veränderung

Die Aktie von Bossard zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 230,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bossard
228.77 CHF 1.01%
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Die Bossard-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 230,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 231,00 CHF. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 229,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,00 CHF. Bisher wurden heute 453 Bossard-Aktien gehandelt.

Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 5,22 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 42,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Redaktion finanzen.ch

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