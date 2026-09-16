Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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16.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Bossard zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Bossard-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 230,00 CHF an der Tafel.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 230,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'511 Punkten notiert. Der Kurs der Bossard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 233,00 CHF zu. Die Bossard-Aktie gab in der Spitze bis auf 228,00 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 229,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'205 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 CHF) erklomm das Papier am 09.09.2026. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 4,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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