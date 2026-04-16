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16.04.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Bossard zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bossard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 152,00 CHF.

Bossard
152.45 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Bossard-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 152,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 18'571 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 152,50 CHF. Bei 152,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 152,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26 Bossard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 199,60 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 23,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 12,24 Prozent Luft nach unten.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Bossard am 21.07.2026 vorlegen. Am 22.07.2027 wird Bossard schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2026 10,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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