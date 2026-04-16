Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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16.04.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Donnerstagmittag
Die Aktie von Bossard gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bossard konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 154,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 154,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 18'544 Punkten tendiert. Die Bossard-Aktie legte bis auf 155,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'428 Bossard-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 199,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 13,38 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Bossard am 21.07.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 22.07.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,22 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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