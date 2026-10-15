Bossard Aktie News: Bossard verbilligt sich am Vormittag

Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 263,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'067 Punkten steht. Die Bossard-Aktie sank bis auf 261,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 703 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei 274,00 CHF markierte der Titel am 14.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 97,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,68 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,86 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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