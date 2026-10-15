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15.10.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Bossard

Bossard Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Bossard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bossard. Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 262,00 CHF.

Bossard
264.96 CHF -1.06%
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Die Bossard-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 262,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Bossard-Aktie bei 259,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 262,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'541 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 4,58 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 96,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,68 CHF.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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