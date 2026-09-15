Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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15.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 229,00 CHF nach.
Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 229,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 229,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 192 Stück.
Am 09.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 242,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 71,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,69 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Redaktion finanzen.ch
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