Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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15.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bossard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 228,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 228,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 226,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 1'195 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2026 auf bis zu 242,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 5,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 70,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,69 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Redaktion finanzen.ch
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