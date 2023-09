Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag stärker

Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 197,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'702 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 198,40 CHF. Bei 198,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 207 Stück.

Am 01.03.2023 markierte das Papier bei 264,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Bei 157,80 CHF fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,90 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Am 26.02.2025 wird Bossard schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch