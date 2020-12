Bossard-Aktie aktuell: Bossard wird ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0.7 Prozent auf 163.20 CHF nach.

Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0.7 Prozent auf 163.20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 12'901 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162.40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164.40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 9'646 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180.80 CHF erreichte der Titel am 01.01.0001 00:00:00 ein 52-Wochen-Hoch. Am 01.01.0001 00:00:00 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90.00 CHF ab.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 9.33 CHF je Bossard-Aktie.

Bossard Holding AG ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Beschaffung und dem Vertrieb von industriellen Verbindungselementen aller Art tätig ist. Ausserdem erbringt sie die mit diesen Produkten verbundenen Engineering- und Logistikleistungen. Das umfangreiche Produktsortiment von Bossard für mechanische sowie elektrotechnische Verbindungen umfasst mehr als eine Million Artikel wie unter anderem Schrauben, Muttern, Holzschrauben, Nieten, Unterlegscheiben und Dübel. Diese können direkt per Katalog, der in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht wie auch online rund um die Uhr in über 15 länderspezifischen E-Shop von Bossard über das Internet bestellt werden. Im Weiteren bietet sie Industriekunden komplette Warenbewirtschaftungs- und Logistiklösungen im Bereich C-Teile an. Geographisch ist das Unternehmen in die Regionen Amerika, Europa und Asien unterteilt. Durch die Zusammenarbeit mit dem US-Anbieter PennEnineering, einem Spezialisten für Verbindungslösungen, ist Bossard europaweit einer der grössten Vertragshändler mit PEM Produkten. Bei der Entwicklung von neuen Produkten analysiert Bossard kundenspezifische Möglichkeiten zur Sortimentsoptimierung und Reduktion der Teilevielfalt um mit multifunktionalen Teilen die Produktion und Montage zu vereinfachen und die Kosten zu reduzieren. Im Weiteren werden Empfehlungen über geeignete Materialien und Massnahmen zum Schutz vor Korrosion, Angaben zum Sichern von Schraubverbindungen und detaillierte Informationen in Prospekten und Seminaren offeriert. Im Bereich Logistik entwickelt und vertreibt der Konzern Logistiksysteme zur Automatisierung und Vereinfachung der C-Teile-Bewirtschaftung und dem Gesundheitswesen. Die Bossard Holding AG ist mit über 75 Niederlassungen in Europa, Amerika und Asien / Pazifik vertreten und hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz.

Redaktion finanzen.net