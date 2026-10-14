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14.10.2026 12:29:00

Bossard Aktie News: Bossard springt am Mittwochmittag hoch

Bossard Aktie News: Bossard springt am Mittwochmittag hoch

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bossard. Zuletzt sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 272,00 CHF zu.

Bossard
264.96 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 272,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'913 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 273,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 268,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'036 Bossard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 273,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 0,37 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 103,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,76 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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