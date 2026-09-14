Bossard Aktie News: Bossard fällt am Vormittag

Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 232,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'582 Punkten steht. Bei 232,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,00 CHF. Bisher wurden heute 404 Bossard-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 242,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 4,13 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 42,50 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,69 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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