Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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14.09.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Bossard
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bossard. Zuletzt ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 232,00 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 232,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'624 Punkten steht. Die Bossard-Aktie gab in der Spitze bis auf 230,00 CHF nach. Bei 236,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 1'902 Stück.
Bei 242,00 CHF markierte der Titel am 09.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 4,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 42,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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