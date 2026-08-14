Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bossard. Zuletzt stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 231,00 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 231,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 231,00 CHF. Bei 230,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 337 Bossard-Aktien den Besitzer.
Bei 241,00 CHF erreichte der Titel am 27.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 4,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 42,25 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert
Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
16:29
|Bossard Aktie News: Bossard steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.