Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 231,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 231,00 CHF. Bei 230,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 337 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei 241,00 CHF erreichte der Titel am 27.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 4,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 42,25 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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