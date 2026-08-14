Bossard Aktie News: Bossard steigt am Nachmittag

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 230,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 233,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'006 Bossard-Aktien.

Bei 241,00 CHF erreichte der Titel am 27.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 4,78 Prozent wieder erreichen. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 72,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 11,58 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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