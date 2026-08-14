Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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14.08.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bossard. Im SIX SX-Handel gewannen die Bossard-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Um 12:28 Uhr wies die Bossard-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 232,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Bei 233,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 230,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'387 Bossard-Aktien.
Am 27.07.2026 markierte das Papier bei 241,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,50 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.
In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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