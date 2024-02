Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittwochvormittag fester

Das Papier von Bossard legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 213,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'598 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 213,50 CHF. Bei 210,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 26 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 264,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 18,97 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2022 5,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,34 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bossard-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 10,10 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch