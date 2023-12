Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 208,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'621 Punkten tendiert. Die Bossard-Aktie legte bis auf 210,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'795 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei 264,50 CHF markierte der Titel am 01.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 26,86 Prozent zulegen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 173,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,03 Prozent.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bossard am 28.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Redaktion finanzen.ch