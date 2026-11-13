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13.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Bossard. Zum Vortag unverändert notierte die Bossard-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 268,00 CHF.
Bei der Bossard-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 268,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten tendiert. Der Kurs der Bossard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 270,00 CHF zu. Bei 267,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 270,00 CHF. Bisher wurden heute 869 Bossard-Aktien gehandelt.
Bei 274,00 CHF markierte der Titel am 16.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 2,24 Prozent zulegen. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 100,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 12,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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